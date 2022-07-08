Hatay Büyükşehir, Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir, Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

08.07.2022 18:19
Hatay Büyükşehir, Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kış ve bahar aylarında etkili olan yağışların etkisi ile yıpranan Kıcı Apışkaya Yaylası yolundaki çalışmalarını tamamladı.

Belen Geçidi'nin Kuruçeşme mevkiinden çıkan yaylada, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler yolun bozuk olması sebebiyle sorun yaşıyordu. Yurttaşlardan gelen talebe cevap veren HBB ekipleri, bölgedeki çalışmalarını tamamladı.

Kıcı Mahalle Muhtarı Yılmaz ve yayla sakinlerinden Yusuf Kuzu, yol çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirterek Başkan Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

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Kaynak: ANKA

Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir, Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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