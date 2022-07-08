Kıcı Mahalle Muhtarı Yılmaz ve yayla sakinlerinden Yusuf Kuzu , yol çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirterek Başkan Lütfü Savaş 'a teşekkür etti.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kış ve bahar aylarında etkili olan yağışların etkisi ile yıpranan Kıcı Apışkaya Yaylası yolundaki çalışmalarını tamamladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Yerel › Hatay Büyükşehir, Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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