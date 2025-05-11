Hatay\'da Anneler Günü Kutlaması

Hatay'da Güneyler Altın ve Mücevherat ekibi, huzurevinde kalan kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak hediye çeki ve çiçek dağıtımı gerçekleştirdi.

Güneyler Altın ve Mücevherat, depremin yıktığı Hatay'da yürüttüğü sosyal faaliyetlerle afetzede vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Hataylıların acılarına ve mutluluklarına ortak olan firma ekibi, Anneler Günü'nde Antakya ilçesinde bulunan huzurevini ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette kadınların Anneler Günü kutlanarak hediye çeki ve çiçek dağıtımı gerçekleştirdi.

"Ben anne olamadım ama anne olanların Anneler Günü kutlu olsun"

Anneler Günü'ne özel yapılan ziyaretten memnun olan Nilgün Ündüyer, "Burada göz ameliyatım yapıldı. Benim sağlığımla ilgilendiler ve çok iyi bakıyorlar. Buradan çok memnunum ve çok iyi misafir ediyorlar. Ben anne olamadım ama anne olanların Anneler Günü kutlu olsun. Ölmüş annelerimize de Allah rahmet eylesin. Kuyumculuk ekibi olduğu gibi geldiler. Hepsi çok sevimli gençler. Çiçeklerin hepsi harika birbirinden güzel" dedi.

Huzurevindeki kadınlar başta olmak üzere binlerce kadına çiçek dağıtımı yaptıklarını ifade eden firma çalışanı Mehmet Karabay, "Burası Antakya geçici huzurevi ve biz Güneyler ailesi olarak yaklaşık bir haftadır büyük bir çabayla binlerce anneye ulaştık. Finali de Anneler Günü'nde huzurevindeki annelerimizi taçlandırmak istedik. Günlerini güzelleştirmişsek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. - HATAY