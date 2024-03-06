Hatay\'da Arılar, Depremzede Arıcıya Umut Verdi

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Hatay'da kış mevsiminin geride kalmasıyla birlikte açan çiçeklerde polen toplama mesaisine erken başlayan arılar, depremzede arıcıya umut verdi.

Hatay'da kış mevsimi bol yağışlı ve bereketli geçmişti. Hava sıcaklıklarının 20 dereceyi bulmasıyla birlikte Şubat sonu itibariyle çiçekler açmaya başlamıştı. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde 350 kovanıyla arıcılık yapan İsmail Akyüz'ün üretim tesisinde de yoğun mesai başladı. Baharın erken gelmesiyle çiçeklerle kaplanan arazide yoğun mesaiye başlayan arılar, depremzede arıcıya umut verdi.

Arıların çiçekteki polen gıdasına erken ulaşmaya başlamasıyla birlikte koloni sayılarının hızla gelişeceğine dikkat çeken Akyüz, "Bu yıl bol yağmurlu çok soğuk olmayan bir kış mevsimi yaşadık. Bahar çiçekleri bu sene erken açtı. Bahar çiçeklerinin erken açmasıyla beraber arıların ve yavruların ihtiyacı olan polene ulaşması daha erken bir vakitte oldu. Bol yağmurların yağması bizim için avantaj oldu. Arılar erken çalışmaya başladılar. Yavru faaliyetine erken girdiler, polenin gelişiyle beraber. Çiçeklerdeki esas gıda kaynağımız polen. Arılarda gıdaya erken ulaşınca erkenden yavru faaliyetine geçip, arı üretimine erken başlatıyorlar. Yazın gerçekleşecek olan bal sağımına daha fazla arıyla girdiğimiz zaman daha fazla verim elde etmiş olmayı ümit ediyoruz. Bunun için mutluyuz. Bu yıl bütün arkadaşlarımıza bereketli bir yıl olur inşallah" dedi. - HATAY