Hatay'da belediye başkan adayları çiftetelli oynadı - Son Dakika
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Hatay'da belediye başkan adayları çiftetelli oynadı

Hatay\'da belediye başkan adayları çiftetelli oynadı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Ömer Oğuz Uçar ve Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı Bahadır Amaç, katıldıkları nişan merasiminde karşılıklı çiftetelli oynadı.

05.03.2024 09:06  Güncelleme: 09:09
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Ömer Oğuz Uçar ve Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı Bahadır Amaç, katıldıkları nişan merasiminde karşılıklı çiftetelli oynadı.

Siyasi partilerin belediye başkan adaylarının seçim çalışmaları esnasında karşılaştıkları anlarda ilginç görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Ömer Oğuz Uçar ve CHP belediye başkan adayı Bahadır Amaç, kıyasıya bir mücadele içerisinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. Belediye başkan adayları Uçar ve Amaç, davet edildikleri bir nişan merasiminde karşı karşıya geldiler. İki belediye başkan adayının bir araya geldiği anlarda alışılmışın dışında bir görüntü ortaya çıktı ve rakip adaylar genç çiftin mutluluğuna ortak olarak karşılıklı çiftetelli oynadı. İki adayın bu anları ise sosyal medyada takdir topladı. - HATAY

Kaynak: İHA

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