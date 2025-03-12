Hatay'da inşa edilen kırsal konutlar yükselmeye devam ediyor - Son Dakika
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Hatay'da inşa edilen kırsal konutlar yükselmeye devam ediyor

Hatay\'da inşa edilen kırsal konutlar yükselmeye devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nce kırsal dönüşüm hamlesi kapsamında inşa edilen 28 konut yükselmeye devam ediyor.

12.03.2025 10:34  Güncelleme: 10:38
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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nce kırsal dönüşüm hamlesi kapsamında inşa edilen 28 konut yükselmeye devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Mehmet Öntürk'ün seçim döneminde sözünü verdiği "Kırsal Dönüşüm Hamlesi" hız kesmeden devam ediyor. HBB'ye bağlı İMAR AŞ tarafından yürütülen proje ile Kırıkhan ilçesi Karamağara Mahallesi'nde yapılacak 55 köy konutunun ilk etabı olan 28 konut ekiplerin yoğun mesaisi ile şekillenmeye başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hayata geçirdiği "Betonarme Köy Konutları" projesinden faydalanılarak betonarme ve depreme dayanıklı olarak üretilen konutlar kura çekimi sonrası hak sahiplerine teslim edilecek.

İlk etapta yapılması planlanan 28 konutun tamamının temelinin atıldığını dile getiren HBB İMAR AŞ Kırıkhan Bölgesi İnşaat Şefi Abdulkadir Şehne, "İnşaatlarda yüzde 50 aşamasına geldik. Başkanımız Mehmet Öntürk'ün talimatlarıyla çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Ağustos ayında ilk etabı tamamlayıp Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredeceğiz. Daha sonraki AFAD ve Bakanlığımızla kuralarını çekip hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Karamağara Mahallesi Muhtarı Hüseyin Güder, çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başkan Öntürk ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da inşa edilen kırsal konutlar yükselmeye devam ediyor - Son Dakika

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