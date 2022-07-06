Hatay'da izinsiz tabelalar kaldırılacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yetki ve sorumluluk alanındaki meydan, bulvar, cadde ve refüjlerde izinsiz asılan reklam tabela ve direklerin kaldırılması için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kamuya ait direk, trafo, durak ve benzeri yerlere izinsiz olarak yerleştirilen, trafikte sürücülerin, ulaşımda yayaların güvenliğini tehlikeye düşürebilen reklam unsurlarının sahipleri tarafından 1 Ağustos'a kadar kaldırılması gerektiğini belirtti.

1 Ağustos tarihine kadar kaldırılmayan söz konusu tabela, flama gibi reklam unsurlarının belediye ekipleri tarafından kaldırılacağını belirten yetkililer, işletme sahiplerine de cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Yetkililer ayrıca, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bu tip tabela ve reklam unsurlarının bir an önce kaldırmasını işletme sahiplerinden rica etti. - HATAY