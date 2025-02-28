Hatay'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Hatay\'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, Hatay'da son 1 ayda 61 şahıs hakkında uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili işlem yaptı.

28.02.2025 23:54
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Hatay'da jandarma ekipleri tarafından son 1 ay içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 61 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte huzuru ve barışı sağlamak maçıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekiplerinin son 1 ay içerisinde uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında; toplamda 61 şüpheli şahsın; ev, üst ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 2 kilo 221 gram kannabinoid, 616 adet - 300 mg hap, 499 gram kubar esrar, 438 gram metamfetamin,325 adet captagon, 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekiplerce; 61)şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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