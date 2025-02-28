Servisle, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
HATAY - Hatay'da öğrenci servisiyle 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Musa Kazım Arıkan Bulvarında yaşandı. Bulvar üzerinde; 2 otomobil ve öğrenci servisi çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında servis aracında öğrenci olmamasıysa yaralı sayısının artmasının önüne geçti.
Son Dakika › Yerel › Hatay'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?