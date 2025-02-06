Hatay'da Konteyner Yemekhane Yangını

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Hatay'da konteyner yemekhane alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'da şantiye alanında bulunan konteyner yemekhane alevlere teslim oldu. Küle dönen yemekhanedeki alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'ndeki şantiye alanında çıktı. Şantiye alanında işçilerin kullandığı yemekhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yemekhanedeki alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında konteyner yemekhane kullanılmaz hale geldi. HBB İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin de bölgeye gelerek ekiplerin çalışmasına destek verdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.