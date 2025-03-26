Hatay\'da Ödüllü Robot Yarışması Başlıyor

Hatay'da resmi kurumların iş birliğinde yapılacak olan ödüllü robot yarışmasına başvurular 10 Nisan itibariyle başlayacak.

Depremin ardından eğitim yuvalarının yeniden inşa edildiği Hatay'da öğrencilerin gelişimleri için yeni projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde robot yarışması yapılacak. Teknoloji ve inovasyonun ön planda olduğu yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, 10 Nisan 2025 – 1 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvurularını www.hataybot.org internet adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Teknolojiye ilgi duyan öğrencileri bir araya getirerek 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Hatay Robot Yarışması'nda; birinciye bilgisayar ile 15 bin TL para ödülü, ikinciye tablet ile 10 bin TL para ödülü ve üçüncüye akıllı saat ve 5 bin TL para ödülü verilecek. - HATAY