Hatay'da Orman Yangını

Hatay'da ormanlık alan alevlere teslim oldu
HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalesi sonucunda söndürüldü. Çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü.
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