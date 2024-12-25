Hatay\'da Yeni Anadolu Lisesi Protokolü

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Hatay'ın Payas ilçesine Atakaş Şirketler Grubu tarafından inşa edilecek 24 derslikli Anadolu Lisesi için Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş arasında protokol imzalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Hatay'da yüzlerce binayla birlikte eğitim yuvaları da büyük zarar görmüştü. Bölgedeki eğitim yuvaları hayırseverler ve devlet tarafından yürütülen çalışmalarla yeniden inşa edilmeye devam ediyor. Hatay'da yaptığı hayırlarla bilinen ve geçmişte 5 eğitim yuvası inşa ettiren Atakaş Şirketler Grubu, Payas ilçesine 24 derslikli Anadolu lisesi inşa ettirmek için Hatay Valiliği'yle protokol imzaladı. Protokol; Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş arasında valilik makamında imzalandı.

İmza törenimde konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı hayırlardan ötürü Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş'a teşekkürlerini dile getirerek, "Eğitim yatırımlarımızı değerlendirirken Payas ilçemize Anadolu Lisesi yapılmasının çok elzem olduğunu arkadaşlarımız ifade etti. Bizim aklımıza hemen Recep Atakaş ağabey geldi. Recep ağabey sağ olsun; Hatay ilimizde yardımseverliğiyle ön plana çıkan sadece başarılı bir ticaret adamı değil, diğer taraftan da hemen hemen her konuda kamuyu ilgilendiren, insanları ilgilendiren her konuda destek olan bir ağabeyimizdir. Recep ağabeyden Payas ilçemiz için 24 derslikli Anadolu lisesinin yapılmasını talep ettim. Sağ olsun, kendileri bizi kırmadı. İmzalayacağımız protokol, Recep ağabeyin 6.protokolü ve geride 5 tane okulu tamamladı. Bu altıncı okul, burayı da en kısa sürede temelini atıp, inşaatına başlayıp açılışı birlikte yaparız inşallah. Recep ağabeyin yardımseverliğinden şehrimize olan katkısından, bize olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Müteşekkiriz kendisinden" dedi. - HATAY