Hatay'daki enkaz yığınları helikopterle havadan görüntülendi - Son Dakika
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Hatay'daki enkaz yığınları helikopterle havadan görüntülendi

08.02.2023 11:42
Hatay'daki enkaz yığınları helikopterle havadan görüntülendi

Depremin vurduğu büyükşehirlerin başında gelen Hatay'daki enkaz yığınları İHA ekibi tarafından helikopterden görüntülendi.

Depremin vurduğu büyükşehirlerin başında gelen Hatay'daki enkaz yığınları İHA ekibi tarafından helikopterden görüntülendi. Vefat eden kişi sayısının 2 bine yaklaştığı Hatay'da bir çok noktada binalar yerle bir olmuş durumda. İncirlik Hava Üssünden bölgeye 121 hava taşıtı ile yardım koridoru oluşturulduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri İncirlik Üssü'nü kullanarak bölgeye hem insani yardım, hem de arama kurtarma ekiplerini sevk etmeye devam ediyor.

İncirlik'ten havalanan helikoptere binen İHA ekibi, yıkıntı bölgesini görüntüledi. Çok katlı binalar yerle bir olmuş durumda. Enkazlarda ise ekipler kurtarma çalışması yaparak, toprak altından yaralı kurtarmaya çalışıyor. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Hatay'da 2 komşu, 45'inci saatte enkazdan kurtarıldı Hatay'da 2 komşu, 45'inci saatte enkazdan kurtarıldı İHA muhabirleri fark etti, 45 saat sonra 2 kişi sağ kurtarıldı İHA muhabirleri fark etti, 45 saat sonra 2 kişi sağ kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı, İncirlik, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'daki enkaz yığınları helikopterle havadan görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'daki enkaz yığınları helikopterle havadan görüntülendi - Son Dakika
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