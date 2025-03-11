Hava Durumu: Yağışlar ve Buzlanma Uyarısı - Son Dakika
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Yerel

Hava Durumu: Yağışlar ve Buzlanma Uyarısı

Yurtta sıcaklıklar artarken, batıda yağmur, doğuda buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor.

11.03.2025 09:23
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hava Durumu: Yağışlar ve Buzlanma Uyarısı - Son Dakika

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