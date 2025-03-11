Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 17
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
Adana: Parçalı ve az bulutlu 24
Antalya: Az bulutlu ve açık 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 9
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23 - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Hava Durumu: Yağışlar ve Buzlanma Uyarısı - Son Dakika
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