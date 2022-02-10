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Havran'a EMITT' te yoğun ilgi - Son Dakika

Havran'a EMITT' te yoğun ilgi

10.02.2022 09:23
Havran'a EMITT' te yoğun ilgi

Balıkesir'in Havran ilçesi EMITT Turizm Fuarında açtığı stant ile büyük ilgi görüyor.

Balıkesir'in Havran ilçesi EMITT Turizm Fuarında açtığı stant ile büyük ilgi görüyor.

İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenen Doğu Akdeniz Turizm Fuarı'nda (EMITT) başta Çanakkale Kahramanı, '276 kilo top mermisini kaldıran Havranlı Koca Seyit'in, tarihinin, kültürünün, zeytininin zeytinyağının, höşmeriminin, leblebisinin ve damak tatlarının tanıtıldığı 'Havran' standı katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. - BALIKESİR

Havran'a EMITT' te yoğun ilgi
Havran'a EMITT' te yoğun ilgi
Havran'a EMITT' te yoğun ilgi

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Beylikdüzü, Balıkesir, Turizm, Fuar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Havran'a EMITT' te yoğun ilgi - Son Dakika


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