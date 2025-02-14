Havran\'da Yangın Tatbikatı Yapıldı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında Hükümet Konağı'nda yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Havran İtfaiye Şefliği tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, yangın anında alınması gereken tedbirler ve müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Tatbikata, Hükümet Konağı'nda görev yapan kurum müdürleri ve personeller katıldı. İtfaiye ekipleri, yangın türleri hakkında bilgi vererek yangın söndürme tüpünün doğru kullanımı konusunda eğitim verdi. Gerçekleştirilen uygulamalı tatbikatta, bina içerisinde yangın çıkması durumunda tahliye prosedürleri de katılımcılara aktarıldı.

Yetkililer, bu tür tatbikatların muhtemel yangınlara karşı hazırlıklı olunması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Tatbikat, personelin bilinçlenmesi ve kriz anında doğru müdahalede bulunabilmesi açısından verimli geçti. - BALIKESİR