Havran MYO'yen bölüm talepleri YÖK'e iletildi - Son Dakika

Balıkesir'in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı, Ankara'da YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) ve Spor Toto Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı ile birlikte YÖK Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret etti. İlçedeki Meslek Yüksek Okuluna E-Ticaret ve Pazarlama ve Spor Yöneticiliği bölümlerinin açılması ile ilgili talepler iletildi.

Daha sonra Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i ziyaret ederek İlçede yapımı devam eden yüzme havuzu ve spor tesisleri için protokol imzalandı. - BALIKESİR