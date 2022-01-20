Havsa'da doğalgaz hattı döşeme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Havsa'da doğalgaz hattı döşeme çalışmaları devam ediyor

EDİRNE Edirne'nin Havsa ilçesinde 2019 yılında başlatılan doğalgaz çalışmalarının yüzde 40'ının tamamlandığı bildirildi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, 2019 yılında Yeni Mahalle'de başlayan doğalgaz çalışmalarda yüzde 40'a yakınının tamamlandığını söyledi. Başkan Balkan, "Doğalgaz çalışmalarımız biz göreve geldikten kısa süre sonra başladı. Firmayla koordineli yürüttüğümüz bu çalışmada belediyelere önemli sorumluluklar düştü. Gazdaş diğer il ve ilçelerde olduğu gibi şebekeyi yaptığı gibi üst yapısını yapmaktan sorumlu değil Yeni Mahalle'de gaz şebekemizi yüzde 95 civarında döşedik varoş mahallemizdeki çalışmalarımız bitti. Projesi kapsamında caddemizin gaz çalışmalarının ardından yolları ve kaldırımları yenileyeceğiz" dedi.