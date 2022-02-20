Üye Girişi
Hayali gerçek oldu - Son Dakika

Hayali gerçek oldu

20.02.2022 11:22
Hayali gerçek oldu

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de yaşayan Musa Ataş, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde gördüğü eğitimle okuma yazmayı öğrendi.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de yaşayan Musa Ataş, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde gördüğü eğitimle okuma yazmayı öğrendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 'Hayaldi Gerçek Oldu' projesi kapsamında yaklaşık 4 yıldır eğitim gören özel gereksinimli Musa Ataş'ın hayali gerçekleşti. Musa Ataş, okuma yazmayı öğrenerek, kendisinden küçüklere de öğrendiklerini öğretmeye başladı.

"Artık istediği yere kendi başına gidip gelebiliyor"

Oğlunun okuma yazma öğrenmesinden çok mutlu olan Ayhan Ataş, "Musa özel durumundan dolayı ilkokulda okuma yazmayı öğrenemedi. 2018 yılında Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'ne başladı. Bu merkezde okuma yazmayı öğrendi. Artık istediği yere kendi başına gidip gelebiliyor. Ayrıca Musa'nın ilkokul 1'inci sınıfa giden bir yeğeni var. 'Yeğenine ders çalıştırır mısın?' diye sordum. Musa artık yeğenine karşılıklı oturup bir öğretmen gibi ders çalıştırıyor. Ben gerçekten çok duygulandım. İnanılmaz bir duyguydu. Musa, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde birçok eğitim aldı ve sebze yetiştirmeyi öğrendi. Kendi bahçemizde de sebze yetiştiriyor, bakımlarını yapıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Hayali gerçek oldu
Hayali gerçek oldu

YORUMLAR
500
Hayali gerçek oldu Hayali gerçek oldu Kocaeli BŞB KağıtsporFinalspor maçının ardından Kocaeli BŞB KağıtsporFinalspor maçının ardından

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cemil Meriç, Musa Ataş, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayali gerçek oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:17 Rusya, 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planlıyor iddiası!
11:11 Kenan Işık'ın son durumu nasıl? En yakın arkadaşı paylaştı
11:07 Annesiyle tartıştı, kardeşi kurşunların önüne atlayınca onu da vurdu
10:44 Define aramak için tünel kazdı! Yaşanan patlama sonrası hayatını kaybetti
10:28 Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusu: 11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak
10:10 Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı
10:03 Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!
09:56 Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 11:28:28. #1.12#
SON DAKİKA: Hayali gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement