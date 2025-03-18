Hayırsever Borçları Kapattı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir hayırsever mahalle bakkalının borç defterini satın alarak mahallenin borcunu ödedi.

Pusatlı Mahallesi'ndeki mahalle bakkalına gelen bir hayırsever, mahallenin borçlarının bulunduğu veresiye defterindeki tüm borçları kapattı. Bu hareketin örnek olması gerektiğini kaydeden mahalle muhtarı ve bakkal sahibi Halil Tanırgan, "Pusatlı Mahallemizde yine örnek bir davranış sergilendi. Bakkalımıza borcu olan bütün vatandaşlarımızın borcunu hayırsever bir ağabeyimiz üstlenmiştir. Allah ondan razı olsun" dedi.

Tanırgan ardından veresiye defterini sobada yaktı. - KAYSERİ