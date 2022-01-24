Hayırsever imam ihtiyaç sahiplerine soba ve kömür yardımı yapıyor - Son Dakika

Pedal çevirerek binlerce ihtiyaç sahibine yardım götürmesiyle tanınan imam Soner Şahin, havaların soğumasıyla birlikte soba ve kömür desteğiyle de takdir topluyor.

Eskişehir Hacı Ahmet Yavuzer Camii İmamı Soner Şahin, işten arta kalan zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor. Bisikletiyle birlikte pek çok yardıma muhtaç aileye gıda yardımı yapan Şahin, kentte soğuk havanın etkisini göstermesiyle, soba ve kömür dağıtmaya başladı. Koronavirüs pandemisinin başladığı dönemlerde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak için yola çıkan Şahin, taşınması zor olan yardımları araba kiralayarak dağıtırken, hafif olan erzakları ise bisikletiyle sokak sokak gezerek vatandaşın kapısına kadar götürüyor. İmam Şahin, "Nerede ihtiyaç sahibi varsa biz oradayız" diyerek, yardımlarının devam edeceğini belirtti.

Cami imamı Soner Şahin, "En son soba, kömür, ocak, tüp, bebek bezi ve gıda yardımı yaptığımız aile Taliban'dan kaçarak Türkiye'ye gelmiş. Evlerinde hiçbir şey yoktu. Annenin bebeği geceleri soğuktan ağlıyormuş. Bizde elimizden geldiğince yardımlarımızı yaptık. Çok sevindiler. Bize çok dua ettiler. Nerede ihtiyaç sahibi varsa biz oradayız" dedi. - ESKİŞEHİR