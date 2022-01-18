Hayırsever iş insanı Datça'ya 6 derslikli okul yaptıracak - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever iş insanı Haluk Laçin, 6 derslikli okul yaptıracak.

Datça'da hayırsever iş insanı Haluk Laçin ve Muğla Valisi Orhan Tavlı Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle okul yapımı için protokol imzaladı. Vali Tavlı, Muğla'da eğitime hayırseverlerin büyük desteği olduğunu söyleyerek yapılacak okulun, Datça'ya hayırlı olmasını temenni etti ve eğitime sunduğu katkılarından dolayı Laçin'e teşekkür etti.

Mimar Laçin de geleceğin büyükleri, minik öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim görmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirterek, "Hayırların en güzellerinden biri olan çocuklarımıza okul hediye etmek istiyoruz. Çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim görecek. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN