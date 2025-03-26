Hayırsever İş İnsanı Tomarza\'da 300 Aileye Yardımda Bulundu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde hayırsever bir iş insanı, bayram öncesinde ihtiyaç sahibi 300 aileye nakdi, iaşe ve kıyafet yardımında bulunarak yüzlerini güldürdü.

Tomarzalı İşadamı Feramuz Kayacık; bayram öncesi ihtiyaç sahibi 100 çocuğa bayramlık kıyafet, 100 aileye iaşe kolisi ve 100 aileye ise nakdi yardımda bulundu. Bütün alışverişlerini Tomarza ilçe esnafından yapan Kayacık, ilçe esnafına da katkıda bulundu. Nevşehir'de ikamet eden ve doğup büyüdüğü toprakları sıklıkla ziyaret eden Kayacık bayram öncesinde de vefa örneği sergiledi. İhtiyaç sahibi çocukların yüzleri gülsün diye yüzün üzerinde çocuğa bayramlık kıyafet alan hayırsever iş insanı, ilçe esnafına hazırlattığı gıda kolilerini ve nakdi yardımları ise dağıtımını bizzat kendisi yaparak hemşerilerinin hayır dualarını aldı. - KAYSERİ