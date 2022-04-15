Hayırseverler bağışlıyor, gönüllüler paketliyor - Son Dakika
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Hayırseverler bağışlıyor, gönüllüler paketliyor

15.04.2022 09:43
Hayırseverler bağışlıyor, gönüllüler paketliyor

Mezitli Belediyesi, hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşları buluşturmaya devam ediyor.

Mezitli Belediyesi, hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla bağış yapmak isteyen vatandaşlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü görevi gören Mezitli Belediyesinin yardım kolileri yine gönüllüler ve belediye çalışanları tarafından hazırlanarak paketleniyor.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hemen her çalışmasında yanlarında olan gönüllüleriyle birlikte yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ramazan ayında dayanışmayı büyütmek, iyiliği yaygınlaştırmak amacıyla hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren belediye, gıda paketlerinin hazırlanmasında da gönüllülerden destek alıyor.

Gönüllüler, aralarında müdür, başkan yardımcısı, öğretmen, mühendis, mimar gibi farklı mesleklerde görev yapan belediye çalışanlarıyla birlikte tartma, paketleme ve kolileme işlemlerini birlikte yapıyor. Belediye dağıtım ekipleri, erzak başvurusu yapan ve destek alması uygun olan ailelere gönüllüler yardımıyla paketlenen yardım kolilerini ulaştırıyor.

"Paketleme çalışmalarına gönüllü olarak destek oluyorlar"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, paketleme çalışması yapılan depoya giderek gönüllüler ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Tarhan, gıda maddelerinin toplanması, paketlenmesi ve dağıtım süreciyle ilgili bilgiler aldı.

Farklı görev ve mesleklerde bulunan belediye çalışanlarının da gönüllülerle birlikte kendi istekleriyle paketleme işlemlerine destek verdiğini belirten Tarhan, "Hayırseverlerimizin bizlere ulaştırdığı yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırma konusunda son derece titiz davranıyoruz. Bu çalışmaları sürdürürken bizim için en önemli olan şey ise gönüllülerimizin bizlere vermiş olduğu destektir. Belediyemizi diğer belediyelerden üstün kılan yön makamı ne olursa olsun, belediyemizde müdür, başkan yardımcısı, öğretmen, mühendis, mimar gibi farklı mesleklerden arkadaşlarımız belediyemizin deposuna gelerek paketleme çalışmalarına gönüllü olarak destek oluyorlar. Bu eşine az rastlanan bir durumdur. Bu dayanışma ruhunu parayla, pulla sağlayamazsınız" dedi.

Mezitli Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan tüm yardımları şeffaf bir biçimde duyurduğuna da dikkat çeken Başkan Tarhan, "Kim ne kadar yardım yaptı, hepsini duyuruyoruz. Belediyemizin deposunda son derece hijyenik şartlarda ve uygun saklama koşullarında toplanarak vatandaşlarımıza ulaşıyor. Herkes gücünün yettiği oranda destekte bulunuyor. Bir koli hediye eden belediye çalışanımızda var, çok sayıda koli bağışlayan hayırseverimizde var. Mezitlililerin kocaman bir aile olduğunu her zaman söylüyoruz. Bu konuda el ele veren tüm hayırseverlerimize, gecesini gündüzüne katarak bunu dağıtıma hazır hale getiren belediye çalışanlarımıza ve tüm gönüllülerimize teşekkür ederim" diye konuştu. - MERSİN

Hayırseverler bağışlıyor, gönüllüler paketliyor
Hayırseverler bağışlıyor, gönüllüler paketliyor
Hayırseverler bağışlıyor, gönüllüler paketliyor

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Mezitli, Ramazan, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayırseverler bağışlıyor, gönüllüler paketliyor - Son Dakika


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