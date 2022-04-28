Haymanalılar Derneği iftar programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Haymanalılar Derneği iftar programı düzenledi

28.04.2022 02:23
Haymanalılar Derneği iftar programı düzenledi

Haymanalılar Derneği, Cemil Meriç Engelliler Merkezi üyelerini ve ailelerini iftar programında bir araya getirdi.

Haymanalılar Derneği, Cemil Meriç Engelliler Merkezi üyelerini ve ailelerini iftar programında bir araya getirdi.

Polatlı Belediyesi Cemil Meriç Engelliler Merkezi bahçesindeki iftar programına, çok sayıda engelli üye ve aileleri katıldı.Programda konuşan Polatlı'daki Haymanalılar Derneği Başkanı Alişir Atalay,hoşgörü ve samimiyet ikliminde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve tek amaçlarının imkanları doğrultusunda olabildiğince çok gönüle dokunmak olduğunu bildirdi.

Herkesi bu gönüllülük hareketine destekte bulunmaya davet eden Alişir Atalay, "Yine güzel bir Ramazan iftarında bir araya gelmek nasip oldu. Daha önce engelli vatandaşlarımız ile birlikte geleneksel hale getirdiğimiz iftar programımızıpandemiden dolayı 2 yıldır yapamamıştık.Bugünde mübarek Kadir Gecesi, Kadir Gecemizinde tüm Polatlı'mıza, insanlığa hayır bereket, huzur, sağlık ve mutlulukgetirmesini temenni ediyorum. Bu arada hiç kimse unutmasınki hepimiz birer engelli adayıyız. Bu yüzden her zaman engelli kardeşlerimiz ile birlikte olalım. Onların bizden farklı olmadığını gösterelim" dedi.

Polatlı Belediyesi Cemil Meriç Engelliler Merkezi Müdürü Sevim Çiçek'de iftar programından dolayıPolatlı'daki Haymanalılar Derneği Başkanı Alişir Atalay ve yönetimine teşekkür etti. İftar programı, dualar edilmesiyle sona erdi. - ANKARA

Haymanalılar Derneği iftar programı düzenledi
Haymanalılar Derneği iftar programı düzenledi
Haymanalılar Derneği iftar programı düzenledi

YORUMLAR
500
Kütahya'da 'Glütensiz' iftar Kütahya'da 'Glütensiz' iftar Engelliler yalnız bırakılmadı Engelliler yalnız bırakılmadı

Cemil Meriç, Polatlı, Engelli, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haymanalılar Derneği iftar programı düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
01:01 İçişleri Bakanı Soylu, 3 teröristin 5 kg patlayıcıyla birlikte yakalandığını açıkladı
00:59 Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni format belli oldu!
00:54 Gençler, Kılıçdaroğlu ailesini ziyaret etti! Kemal Kılıçdaroğlu çay servisinde eşine yardım etti
00:52 Yaşlı adam, Kadir gecesi için camiye giderken kazada yaşamını yitirdi
00:28 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi
00:07 Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti!
23:58 Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 02:29:16. #1.11#
SON DAKİKA: Haymanalılar Derneği iftar programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement