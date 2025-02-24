Hayvan Ölümleri Skandalı - Son Dakika
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Hayvan Ölümleri Skandalı

Eroğlu, Osmaniye'deki 21 köpeğin ölümü için sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

24.02.2025 23:21
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Veteriner Hekimleri Başkanı Eroğlu: "Onlarca hayvanın toplu şekilde ölü bulunması skandaldır"

ANKARA - Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Osmaniye'de bir hayvan barınağında 21 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin, "Onlarca hayvanın toplu şekilde ölü bulunması, sorumluların derhal hesap vermesi gereken büyük bir skandaldır" ifadelerini kullandı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Osmaniye'de bir hayvan barınağında meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan 15'i 6 aylıktan küçük 21 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Onlarca hayvanın toplu şekilde ölü bulunması skandaldır"

Eroğlu, yaşanan olayın veteriner hekim camiasını derinden sarstığını belirterek, "Sahipsiz hayvanların korunması ve refahı için var olması gereken bir kurumda, onlarca hayvanın toplu şekilde ölü bulunması, sorumluların derhal hesap vermesi gereken büyük bir skandaldır" ifadesini kullandı.

"Sorumluluğunu unutan herkes vicdani değerlerden yoksundur"

Hayvan ölümlerinin boyutu ve sebeplerin hakkında tatmin edici bir bilgilendirme yapılmadığını ifade eden Eroğlu, kamu vicdanını rahatlatacak bir şeffaflığın gösterilmediğini aktardı. Toplu katliamların hayvan haklarına yapılmış ağır bir saldırı olduğunu anlatan Eroğlu, "Sahipsiz hayvanların yaşam hakkı, yasalarla güvence altına alınmış olup, hayvanlara yönelik her türlü kötü muamele suçtur. Barınaklar, hayvanların güvenli bir şekilde yaşaması gereken yerlerdir. Katliamların, ihmallerin, ölüme terk edilmelerinin merkezi olamaz. Hayvanlara yönelik bu insanlık dışı uygulamaları gerçekleştirenler kadar, buna göz yuman, görevini yerine getirmeyen ve sessiz kalarak sorumluluğunu unutan herkes vicdani değerlerden yoksundur" şeklinde konuştu.

Eroğlu, yetkililerin yaşanan olay karşısında hızlı, şeffaf ve etkin bir soruşturma yürüterek sorumluları tespit edip hak ettikleri şekilde cezalandırılmaları gerektiğini vurgulayarak, benzer olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınmasının elzem olduğunu anlattı.

"Veteriner hekimler töhmet altında bırakılmamalıdır"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu elim olay, Türkiye'de sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik sistematik eksikliklerini ve barınaklardaki denetimsizliği bir kez daha gözler önüne sermiştir. Barınakların yönetiminin bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi zaruridir. Sahipsiz hayvanlara yönelik bakım, beslenme, tedavi ve kısırlaştırma süreçleri, veteriner hekimlerin rehberliğinde ve denetiminde yürütülmelidir. Yaşanan bu süreçlerde veteriner hekimler töhmet altında bırakılmamalıdır."

"Tüm yetkili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı duyururuz"

Eroğlu, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, hayvan hakları, hayvan sağlığı ve refahının korunması adına sürecin takipçisi olacağımızı ve konunun aydınlatılması için tüm yetkili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" diye konuştu.

(KT-BÇ-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, İnsan Hakları, Ali Eroğlu, Politika, Osmaniye, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayvan Ölümleri Skandalı - Son Dakika

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