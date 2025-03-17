Heimlich ile Hayat Kurtardılar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Heimlich ile Hayat Kurtardılar

Geniş Video İzle

Sivas'ta, yemekhane personeli hasta yakınına Heimlich manevrası ile müdahale ederek hayat kurtardı.

17.03.2025 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayat kurtaran personele teşekkür belgesi

SİVAS - Sivas'ta hasta yakının hayatını 'Heimlich' manevrasıyla kurtaran yemekhane personeline, Numune Hastanesi Başhekimi Mehmet Fidan tarafından teşekkür belgesi verildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sivas Numune Hastanesi Beyin ve Çocuk Cerrahisi Servisi'nde yaşanmıştı. Serviste hastane yemekhane görevlisinin sahur yemeği dağıttığı sırada A.K. isimli bir hasta yakını odadan kendini koridora atarak nefes almakta güçlük çektiğini ifade etmişti. Yemekhane görevlisi Mücahit Yıldırım, A.K.'nın soluk borusuna bir cisim takıldığını anlar anlamaz yanındaki arkadaşı Cemil Karabey'in de yardımı ile Heimlich manevrası uygulayarak cismin yerinden çıkmasını sağlamıştı. Hastane güvenlik kameralarına yansıyan bu anlar, yemekhane görevlilerinin soğukkanlılığını gözler önüne sererken, erken müdahale büyük takdir toplamıştı. Bu olay üzerine hastane yönetimi harekete geçti. Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, gösterdikleri özverili davranış nedeniyle Mücahit Yıldırım ve Cemil Karabey'e teşekkür belgesi takdim etti. Personele başarılarının devamını dileyen Fidan, ilk yardımın çok fazla önemli olduğuna vurgu yaptı.

"İlk yardım çok önemli"

Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, personellerine teşekkür ederek, "Yemek dağıtımı yapan çalışanlarımız gece yemek servisi yaptıkları esnada, hasta yakını kendini koridora atıp, boğulduğunu işaret ederek arkadaşların yanına yaklaşıyor. Personellerimiz hasta yakınının boğulduğunu anlayarak, hızlı bir şekilde heimlich manevrası yaparak hasta yakınını boğulmaktan kurtarıyorlar. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu yaşanan olay neticesinde, ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu da görmekteyiz" dedi.

"Boğulmasını engelledik"

Müdahaleyi yapan Mücahit yıldırım, refakatçinin boğulmasını engellediklerini söyleyerek, "O gece hasta yakını olan refakatçinin ani bir şekilde kendini koridora attığını gördük. Daha sonra heimlich manevrası yaparak refakatçinin boğulmasını engelledik. Nefes borusuna kaçan zeytini hızlı bir şekilde müdahale ederek boğazından çıkmasına yardımcı olduk. Daha sonra kendisine eşlik ederek, odasına kadar refakat ettik. Sağlığının da iyi olduğuna kanaat getirince görevimize geri döndük" diye konuştu.

Mücahit Yıldırım'a yardım eden hastane personeli Cemil Karabey ise eğitim aldıklarını ifadelerine yer vererek, "Bu konudaki eğitimlerimizi alıyoruz. Duruma ani bir şekilde müdahale etmek zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Numune Hastanesi, Yerel Haberler, Mehmet Fidan, Hastane, Sağlık, Eğitim, Yerel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Heimlich ile Hayat Kurtardılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brezilya’daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı
Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz 58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz
Suriye’de yeni savaş cephesi 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı
Tom Cruise, kendisinden 26 yaş küçük Ana De Armas ile görüntülendi Tom Cruise, kendisinden 26 yaş küçük Ana De Armas ile görüntülendi
Şevket Altuğ cenazede ortaya çıktı Kim der ki 82 yaşında Şevket Altuğ cenazede ortaya çıktı! Kim der ki 82 yaşında
OECD’den Türk ekonomisi için korkutan tahmin OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin
14’üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı 14'üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı
Rezervasyona “erkek fazla“ iptali Otele para cezası verildi Rezervasyona "erkek fazla" iptali! Otele para cezası verildi
Binance kurucusundan dikkat çeken yapay zeka açıklaması Binance kurucusundan dikkat çeken yapay zeka açıklaması

15:03 Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
14:34 Suriye’de yeni savaş cephesi 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı
13:03 Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
21:58 Papa’dan hastanede tedavi altına alınmasından bu yana ilk fotoğraf Papa'dan hastanede tedavi altına alınmasından bu yana ilk fotoğraf
21:50 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu
21:47 İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat direktörünü görevden alıyor İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat direktörünü görevden alıyor
21:24 14’üncü kattan düşen Şeyma öldü, “Uyuyordum, duymadım“ diyen sevgilisi gözaltında 14'üncü kattan düşen Şeyma öldü, "Uyuyordum, duymadım" diyen sevgilisi gözaltında
21:19 Isparta’da iki araç kafa kafaya çarpıştı Isparta'da iki araç kafa kafaya çarpıştı
21:13 Husilerden ABD’ye misilleme Uçak gemisine saldırdılar Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar
21:06 Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi
20:24 ABD Savunma Bakanı: Yemen’deki saldırılar devam edecek ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek
20:08 Afrin’de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti Afrin'de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
19:56 Cevdet Yılmaz, Suriye’ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 15:44:36. #7.13#
SON DAKİKA: Heimlich ile Hayat Kurtardılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.