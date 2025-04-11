Her Gün Tilkiyi Besliyor

İlçe merkezine kadar inen tilkiyi her gün besliyor

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Tümerkan Mahallesi'nde yaşayan Fahri Demirtaş, her gün evinin bahçesine gelen ve yiyecek bulmakta zorlanan tilkiyi besliyor.

Doğaya ve hayvanlara duyduğu sevgiyle tanınan Demirtaş, tilkinin hemen hemen her gün bahçeye uğradığını, zamanla kendisine alıştığını söyledi.

"İlk başta temkinli yaklaşıyordu ama artık ben bahçeye çıktığımda korkmadan geliyor. Aç kaldığını fark edince elimden geldiğince ona yiyecek veriyorum" diyen Demirtaş, özellikle kış aylarında yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirtti.

Demirtaş, hayvan sevgisinin küçük yaşlardan beri hayatının bir parçası olduğunu dile getirdi.