Her şey değişti bir tek O memur değişmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Her şey değişti bir tek O memur değişmedi

07.05.2022 14:49
Her şey değişti bir tek O memur değişmedi

Aydın Efeler Tarım İlçe Müdürlüğü'nde görev yapan 45 yıllık devlet memuru Mehmet Bayrakdar, görev süresi ve çalışmaları ile görenleri şaşırtıyor.

Aydın Efeler Tarım İlçe Müdürlüğü'nde görev yapan 45 yıllık devlet memuru Mehmet Bayrakdar, görev süresi ve çalışmaları ile görenleri şaşırtıyor. Şu ana kadar 4 kurumda 15 müdür eskiden Bayrakdar, 16. müdürü görmeden emekli olmak istediğini belirtti.

Türkiye'de pek çok kişinin hayali olan devlet memurluğunu, elde edenler bir türlü bırakamıyor. Aydın Efeler Tarım İlçe Müdürlüğü'nde çalışan görev yapan Mehmet Bayrakdar, 45 yıllık devlet memuru olduğunu söyledi. Göreve Ankara'nın Çubuk ilçesinde 27 Mart 1978 tarihinde başladığını belirten Mehmet Bayraktar, "Teknisyen kadrosu ile başladığım devlet memurluğunda pek çok görevleri icra ettim. Ankara Çubuk'ta 12, Aydın Sultanhisar'da 11, Aydın il tarım Müdürlüğü'nde 14, Aydın Büyükşehir olunca kurulan Efeler tarım Müdürlüğü'nde 8 yıldır görev yapıyorum" diye konuştu.

"Vekiller hariç 45 asil müdürü eskitti"

Şu anda Aydın'ın görevi başındaki en uzun yıl görev yapan memurları arasında yer alan Mehmet Bayrakdar'ın şu ana kadar vekiller hariç 15 müdür eskittiği 16'ıncı müdürü göremeden artık emekli olmayı planladığını söyledi. - AYDIN

Her şey değişti bir tek O memur değişmedi
Her şey değişti bir tek O memur değişmedi
Her şey değişti bir tek O memur değişmedi
Her şey değişti bir tek O memur değişmedi

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Şarkışla'da, ilçedeki fırıncıların somun ekmek üretmeme kararına tepki Son dakika haber | Şarkışla'da, ilçedeki fırıncıların somun ekmek üretmeme kararına tepki Korkut'ta 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı Korkut'ta 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı

Mehmet Bayrakdar, Devlet Memuru, Hisarcık, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Her şey değişti bir tek O memur değişmedi - Son Dakika


Son Dakika
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
14:12 Antalya'da köpük partisi fotoğrafı boşanma delili oldu
14:09 İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik sağlık turizmi uyarısı: 17 İngiliz öldü
14:04 Taliban kadınlara yeniden burka zorunluluğu getirdi: Karara uymayanların baba ya da eşlerine ceza
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
13:48 Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi?
13:35 Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu
13:32 Petek Dinçöz'den süper minili Miami pozları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 14:57:46. #1.12#
SON DAKİKA: Her şey değişti bir tek O memur değişmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement