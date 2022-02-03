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Heyelan nedeniyle su borusu kırıldı - Son Dakika

Heyelan nedeniyle su borusu kırıldı

03.02.2022 17:45

Heyelan nedeniyle su borusu kırıldı Sinop'ta heyelan nedeniyle su borusu kırıldı.

Heyelan nedeniyle su borusu kırıldı

SİNOP - Sinop'ta heyelan nedeniyle su borusu kırıldı. Belediye ekipleri onarım çalışması başlattı.

Sinop'un Bostancılı mevkiinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle ana ishale hattından kent merkezine su taşıyan boruda çatlak meydana geldi. Kırılan boruda belediye ekiplerince tamir çalışması başlatıldı.

Bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle önceki hafta boru kırılmasından kaynaklı yaşanan arıza, gece boyu ekiplerin çalışması sonucu onarılmıştı. Şimdi ise aynı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağında yeniden kırılma meydana geldi. Belediye ekipleri onarım çalışmalarına başladı. Bölgeye sevk edilen kepçe yardımıyla önce kırılan borunun etrafı açılarak topraktan temizlendi. Ardından kırılan eklem bölgesine yeni parça kaynatıldı.

Sinop Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdür Vekili Turgut Sipahi yaptığı açıklamada bölgede sık sık meydana gelen heyelandan kaynaklı arızaların yaşandığını ifade ederek, "Heyelandan dolayı Erfelek ishale hattındaki borumuz kırıldı. Heyelandan dolayı devamlı borularda çatlak oluşuyor. Bu arızaları belediye olarak en kısa sürede gidermeye çalışıyoruz. Arazi şartları ağır. Ekip olarak herkes burada. Çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Kente gelen su kesildiği için mahallelerin bölgelerinde depolardaki mevcut suyu kullandıklarını belirten Sipahi, "Umarız depolardaki su tükenmeden arıza giderilir ve depolara suyu veririz" diye konuştu.

Heyelan nedeniyle su borusu kırıldı
Heyelan nedeniyle su borusu kırıldı
Heyelan nedeniyle su borusu kırıldı

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Toprak Kayması, Sinop, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Heyelan nedeniyle su borusu kırıldı - Son Dakika


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