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Heyelan yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

Heyelan yolu trafiğe kapattı

03.02.2022 14:29
Heyelan yolu trafiğe kapattı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışından dolayı meydana gelen heyelan yolu trafiğe kapattı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışından dolayı meydana gelen heyelan yolu trafiğe kapattı.

Yaklaşık iki haftadır devam eden kar yağışı sonrasında başlayan yağmur ile birlikte Çelikhan- Adıyaman kara yolunda heyelan meydana geldi. Heyelanın meydana geldiği bölgede ulaşım sağlanamadı. Yolu kullanamayan araç sürücüleri, durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen karayolları ekipleri tarafından çalışma yapılarak yoldaki toprak yığını ve kaya parçaları temizlendi.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı. - ADIYAMAN

Heyelan yolu trafiğe kapattı

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Toprak Kayması, Çelikhan, Adıyaman, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Heyelan yolu trafiğe kapattı - Son Dakika


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