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Himmet Bora güven tazeledi - Son Dakika

Himmet Bora güven tazeledi

22.02.2022 09:08
Himmet Bora güven tazeledi

Balıkesir'de Türk Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora, yapılan olağan kongrede tekrar seçilerek, güven tazeledi.

Balıkesir'de Türk Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora, yapılan olağan kongrede tekrar seçilerek, güven tazeledi.

Kızılay Huzurevi binasında gerçekleştirilen ve tek liste ile gidilen olağan kongrede Türk Kızılay Edremit şube Başkanı Himmet Bora, kongreye katılan 125 üyenin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Divan üyelerinin seçimi ile başlayan kongrede divan başkanlığına Hasan Salih Tozsöz, Divan Başkan Yardımcılığına ise Aslu Uzun, Muhammet Emin Çomaktekin, Divan katip üyelerine ise Kurban Öz ile Hamza Kara seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, Kızılay'ın denetim ve faaliyet raporu okundu, gelir ve gider bilançolarının sunulmasının ardından, Yönetim kurulunun ibrası yapıldı.

Kongrede konuşan Şube Başkanı Himmet Bora, "Bugün siz değerli Kızılay üyelerimizin katılımı ile kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bizler, yönetim kurulu üyelerimiz, kadın ve gençlik kollarımız, gönüllülerimiz ve bağışçılarımız ile kocaman bir aileyiz. Bundan sonra da hep birlikte daha çok ihtiyaç sahiplerine ulaşmak, yaraları sarmak ve gönüllere dokunmak için hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi. Daha sonra seçimlere geçildi. Mevut 125 üyenin tamamının oyunu alan Başkan Himmet Bora ve yeni yönetim kurulu göreve getirildi.

Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Himmet Bora (Başkan), Cemil Koray Beşe, Ahmet Nusret Kılnamaz, Süleyman Şentürk, K. Ceren Yıldırım Köse, Recep Sakızlı, Cevdet İnalkaç, Sadetten Soylu ve Onur Yılmaz. - BALIKESİR

Himmet Bora güven tazeledi
Himmet Bora güven tazeledi
Himmet Bora güven tazeledi
Himmet Bora güven tazeledi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Himmet Bora güven tazeledi - Son Dakika


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