Hınıs\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum'un Hınıs ilçesinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlardan koz esrar ve kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hınıs ilçesinde narkotik köpeği Kayzer'in de katkılarıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, 1 kilogram 600 gram metamfetamin, 300 gram toz esrar ve 4 kilogram 920 gram kubar esrar ele geçirildi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine başlatılan soruşturmaların devam ettiği belirtildi. - ERZURUM