Önce etrafı kolaçan etti, ardından sehpayı böyle çaldı
ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra iş yerinin önündeki sehpayı çaldı. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, merkez Mustafapaşa Mahallesi'nde sabah saat 6 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda ilerlerken gözüne bir işyerinin önündeki sehpa çarpan şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra harekete geçti. Etrafa baktıktan sonra sehpayı alan şahıs, ardından uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › Yerel › Hırsızlık Anı Kamerada - Son Dakika
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