Hisarcık MEM'de asaleti onaylanan ilk kadın memur yemin etti

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde iki yıl önce Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (V.H.K.İ. ) olarak göreve başlayan ve adaylığı kaldırılan ilk kadın memur Umahan Ayyıldız'a törenle yemin ettirildi.

Yemin töreninde bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, " Adaylığı kaldırılan ve çalışkanlığıyla kendini sevdiren Umahan Ayyıldız arkadaşımıza çalışma hayatında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA