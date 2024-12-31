Hisarcıklıoğlu'ndan 2025 Mesajı

Yerel

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 2025'in herkes için sağlıklı ve güzel bir yıl olmasını diledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni mesajı yayımladı. Hisarcıklıoğlu, mesajında Türkiye'de ve dünyada barışın ve refahın hakim olması yolundaki umudumuzun çoğaldığı, hoşgörünün, dayanışmanın, sevgi ve saygının hakim olduğu bir sene diledi.

Türk sanayicisinin ve ticaret erbabının, makroekonomik dengeleri ışığında, yatırım iştahı ile istihdam arzusunun asla azalmayacağına inandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Ekonomimizi daha güzel noktalara hep beraber getirmek için tüm gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Dönem dönem tüm dünyada zor ve sıkıntılı süreçler yaşanabiliyor. Ülkemizin geleceğine; iyiye, doğruya, güzele dair hayallerimiz, ümitlerimiz her türlü olumsuzluğu yok edecek kadar büyük ve güçlüdür. Bu inançla, aydınlıklara yürüdüğümüz sürece yolumuz daima açıktır. Türk iş dünyası adına 2025'in birbirimizi daha fazla anlayabildiğimiz, daha çok sevebildiğimiz, hoşgörüyle ve başarılarla dolu olması dileğimi yineliyor, herkese mutlu seneler diliyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA