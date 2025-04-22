Hisarcıklıoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı - Son Dakika
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Yerel

Hisarcıklıoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, çocukların geleceği için en büyük güvence olduğunu vurguladı.

22.04.2025 11:14
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu gerçekle büyüyen, bilgiyle donanmış çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, mesajında milli egemenliğin Türkiye için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve milli egemenliğin kabulünün yıl dönümünü bir kez daha coşku ve sevinçle kutluyoruz. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olmanın da gururunu yaşıyoruz. Bu gurur gününü bizlere yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarına şükran ve minnet duyuyoruz. Bağımsızlık uğruna, milli egemenlik adına canlarını ortaya koyan atalarımıza ve şanlı tarihimize layık olmak zorundayız. Atatürk'ün de söylediği gibi özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Bağımsızlık mücadelemizin hemen ardından aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve çocuklarımızın önüne en büyük hedef olarak konulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hisarcıklıoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı - Son Dakika

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