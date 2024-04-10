Bitlis Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Bayramlaşma Programına Katıldı

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki kurum amirleri ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan vatandaşlar ile bayramlaşan Kaymakam Özçelik; insanları günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştırarak birbirine yakınlaştıran bayram günlerinin toplumda umut, sevgi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğine değindi.

Bugüne kadar el birliği ile yaşatılan birliktelik kültürünün en güzel örneklerinden birinin sergilendiği bayramlaşma törenine katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Özçelik, "Sevgi, saygı, hoşgörü ve huzur ortamının hakim olduğu bir dünya temennisiyle tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Öğretmenevinde bayramlaşma programını bitiren Kaymakam Özçelik, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğündeki personellerle bayramlaşıp, ardından İlçe Devlet Hastanesindeki personel ve hastaların bayramını kutladı. Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Tabur Komutanlığını ziyaret ederek askerlerin bayramını kutlayan Kaymakam Özçelik, ardından Horozdere ve Gayda Yol Kontrol Noktalarına uğrayarak polis ve askerlerle bayramlaşıp başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere tüm vatandaşlara hayırlı bayramlar dileğinde bulundu.

Bayramlaşma programına Kaymakam Nurhalil Özçelik, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS