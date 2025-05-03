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Hızlı Tren Hattı İncelemesi

Hızlı Tren Hattı İncelemesi

Vali Çelik, Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nı yerinde inceledi, projeden bilgi aldı.

03.05.2025 14:58
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Niğde Valisi Cahit Çelik ve Ulukışla Kaymakam Vekili Yunus Köse, yapımı süren Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı güzergahında saha incelemesinde bulundu.

Bölge ulaşımına önemli katkılar sağlaması beklenen projeyi yerinde inceleyen Vali Çelik, proje yetkililerinden çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Projesi, 130 kilometre uzunluğunda çift hatlı demiryolu hattını kapsıyor. Karaman, Konya ve Niğde illerinden geçecek olan hat, Sudurağı, Ayrancı, Ereğli, Çakmak ve Ulukışla olmak üzere toplam 6 istasyondan oluşacak.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hattın tamamlanmasıyla birlikte Çukurova ile İç Anadolu arasında hızlı, güvenli ve konforlu yolcu taşımacılığının sağlanacağı, projede hedeflenen işletme hızının ise saatte 200 kilometre olacağı ifade edildi.

Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresi yaklaşık 50 dakikaya inecek

Yapılan açıklamada; " Proje yalnızca yolcu taşımacılığına değil, aynı zamanda stratejik yük taşımacılığına da hizmet edecek. Mersin Limanı, Yenice Lojistik Merkezi ve Adana-Gaziantep-Mersin organize sanayi bölgeleri gibi önemli merkezleri Anadolu'ya entegre etmeyi amaçlayan hat, yük taşımacılığında güvenliği artırmayı ve lojistik verimliliği yükseltmeyi hedefliyor. Şantiyelerde şu anda 580 personel görev yapıyor. İstasyon yolları, tüneller, köprüler, üstgeçitler, taş duvarlar ve aç-kapa geçitler gibi birçok sanat yapısının inşası ile altyapı ve üstyapı çalışmaları eş zamanlı sürdürülüyor. T1 tünelinde nihai beton kaplama tamamlanırken, T2 tünelinde kazı ve destekleme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca beton santralleri ve kiriş atölyelerinde imalat faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı tamamlandığında, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmesinin yanı sıra Türkiye genelinde ekonomik ve sosyal kalkınmaya da önemli katkılar sunacak" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hızlı Tren Hattı İncelemesi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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