Hizmet Yığılcalıların ayağına gitti - Son Dakika
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Hizmet Yığılcalıların ayağına gitti

15.03.2022 13:01
Hizmet Yığılcalıların ayağına gitti

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk'ün girişimleri sonucu ile gelen Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı Yığılca'da vatandaşların sorunlarına çare oldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk'ün girişimleri sonucu ile gelen Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı Yığılca'da vatandaşların sorunlarına çare oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kırsal kesimlerde ki vatandaşlara ulaşması için hazırladığı Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı Düzce'de çalışmalarına devam ediyor. İl Müdürü Ercan Öztürk'ün girişimleri ile Düzce'ye gelen araç, kırsal kesimlerde vatandaşların ayağına kadar giderek hizmetlerin alınması için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Yığılca'ya giderek bölge vatandaşları ile bir araya geldi. - DÜZCE

Hizmet Yığılcalıların ayağına gitti

YORUMLAR
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Ercan öztürk, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hizmet Yığılcalıların ayağına gitti - Son Dakika


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