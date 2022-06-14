HKMO'dan çifte başarı

HKMO Erzurum Bölge Başkanlığı tarafından hazırlanan iki proje KUDAKA tarafından desteklenmeye hak kazandı. Projeler, haritacıların mesleki gelişimine önemli katkı sunacak.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Erzurum Bölge Başkanlığı başarılı çalışmaları ile adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

HKMO Erzurum Bölge Başkanlığı tarafından hazırlanan "Haritalamada Geomatik İHA Eğitimi ve Ehliyet Projesi" ile "Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi Projesi" Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

Her iki proje de haritacılar için gelişen teknolojide büyük önem arz ederken, projelerin protokol sözleşmesi KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile HKMO Erzurum Bölge Başkanı Yüksek Harita Mühendisi Bülent Yıldırım tarafından imzalandı.

Meslek örgütlerine örnek oluyor

HKMO Erzurum Bölge Başkanlığı görevine başladıktan sonra gerek meslek mensuplarının gelişen ve değişen teknolojiye uyumu noktasında ve gerekse mesleki birlik ve beraberliği sağlama noktasında önemli adımlar atan Başkan Bülent Yıldırım, Erzurum'da meslek örgütlerine rol model olacak çalışmaların altına imza atıyor.

"Haritalamada Geomatik İHA Eğitimi ve Ehliyeti Projesi"nin ilk olarak Erzurum'da gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Yıldırım, söz konusu projeler için yapılacak eğitime HKMO'ya bağlı bölgedeki diğer illerden Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'daki üyelerin de istifade etmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Daha ileri ufuklara taşıma hedefi

KUDAKA tarafından kabul edilen projeler hakkında bilgi veren Başkan Yıldırım, "İHA projemiz ile; eğitimlerde öncelikle İHA ile harita nasıl yapılır bunu öğreniyoruz. İnsansız hava sistemleri ile uçulacak arazinin yapısına göre uçuş sayısı ve uçuş parametrelerinin belirlenmesi ve uçuş sonrası elde edilen fotogrametrik verilerden ortofoto, nokta bulutu, 3D arazi modeli gibi sonuç ürünlerinin elde edilmesi, çıktı uyumlulukları ve uzunluk, alan ve hacim ölçümlerini kapsayan eğitimdir. Haritalama işleminde yalnızca insansız hava araçları kullanılmıyor. Arazinin noktalarının tespiti ve nokta bulutu oluşturulması için de yardımcı cihazlar kullanılıyor. Arazi haritalamada fotogrametrik bilim içerikleri kullanılıyor. Gelişen teknolojiyle ülkemizi daha ileri ufuklara taşıma hedefleri için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Hem teorik, hem uygulamalı eğitim

Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin yeryüzüne ait olan bilgileri belirlenen bir amaç doğrultusunda toplama, bilgisayar ortamında depolama, kontrol etme, güncelleştirme, analiz etme ve görüntüleme vb. işlemlerin yapılmasını sağlayan sistem olduğuna işaret eden Başkan Yıldırım, "Dünyadaki sorunların (çevre, sosyal vb.) çözümüne yönelik konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılarına yardımcı olur. Büyük hacimli verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi vb. fonksiyonları yerine getirir. Programa kayıt olanlar CBS hakkında teorik eğitimin yanında, uygulamalı olarak; coğrafi konumlandırma, veritabanı tasarımı, konumsal ve konuma bağlı öznitelik verisi üretimi, projeksiyon sistemi ile ilgili uygulamalar, veri dönüşümleri, öznitelik ve konumsal sorgulamalar, vektör ve raster tabanlı CBS analizleri, elde edilen sonuçların grafik, rapor, harita çıktısı ve 3 boyutlu sunumları hakkında bilgi sahibi olabilecektir." ifadelerini kullandı.

HKMO Erzurum Bölge Başkanı Yüksek Harita Mühendisi Bülent Yıldırım, meslektaşlarının gelişmekte olan teknoloji çağında ülkemizi en iyi noktalara taşımak için bütün imkanları kullanmaları adına yeni projeler üretmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - ERZURUM