Hollanda, Ukrayna uçuşlarını askıya aldı - Son Dakika

Hollanda havayolu şirketi KLM, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine yönelik endişelerin artması sonucu Ukrayna'ya olan uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Avrupa'da Rusya'nın Ukrayna'ya işgali nedeniyle endişeler artmaya devam ediyor. Hollanda havayolları KLM, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ihtimali nedeniyle Ukrayna'ya yapılacak olan tüm uçuşları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı. Havayolu şirketi KLM tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bu gece planlanan uçuş gerçekleşmeyecek" denildi.

Ayrıca Hollanda hükümeti bugün Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu. - AMSTERDAM