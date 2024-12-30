Honaz'ın İlk Taziye Evi Hizmete Açıldı

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Honaz'ın ilk taziye evi vatandaşın hizmetine açıldı

DENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Honaz Belediyesi tarafından inşa edilen ilçenin ilk taziye evi, geniş katılımlı bir törenle vatandaşın hizmetine açıldı. Hizmetlerinin artarak devam edeceğini belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Amacımız, halkımızın yaşam kalitesini artıracak projeler üretmek" dedi.

Honaz Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılan ve ilçede bir ilk olan taziye evinin açılış törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İnsanlar arasındaki dayanışmayı artıracak

Honaz Belediyesi olarak başlattıkları açılış kervanının devam ettiğini ifade eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, taziye evinin mahalle sakinlerinin acılı zamanlarda bir araya gelebilecekleri, destek alabilecekleri önemli bir mekan olduğunu söyledi. Başkan Kepenek, "Belediye olarak amacımız, halkımızın yaşam kalitesini artıracak projeler üretmek ve vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına yanıt verebilmektir. Bu taziye evi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, acı günlerinde birbirlerine daha yakın olabilecekleri bir alan sunacaktır. Hem dayanışmayı hem de huzuru artıracağına inanıyorum. Taziye evi, mahalledeki sosyal yaşamı güçlendirecek ve insanlar arasında dayanışmayı artıracak. Bu tür sosyal projeler, Honaz'ın gelişimine katkı sağlamak adına büyük önem taşıyor. Benzer projelerimiz artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Merkezefendi'de geçtiğimiz dönemlerde 2 tane taziye evi açılışı yaptıklarını hatırlatan Başkan Şeniz Doğan ise "Toplamda şuanda Merkezefendimiz'de 3 tane taziye evimiz bulunmaktadır. Şehir dışından gelen misafirlerimiz burada sizlerle birlikte vakitler geçiriyor. Açmış olduğumuz taziye evleri ile birlikte şehirlerimiz ve ilçelerimizdeki hizmet kalitelerini hem de sizlerin işlerini kolaylaştırmak istiyoruz. Yüksel Başkanımızı tebrik ediyorum. Yaklaşık 2 aydır Honaz'ımızdaki açılışlarla hizmetlerle buluşturuyor. Ayrıca Yüksel başkanımızı tebrik ediyorum, buradaki yapılan birçok projeler Honaz Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla yapılıyor. Yüksel başkanımızı ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun diliyorum" dedi.

Törende yapılan konuşmaların ardından taziye evinin açılışı dualarla yapıldı. Mahalle sakinleri, yeni taziye evinin özellikle zor zamanlarında büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade ederek, proje için Başkan Kepenek ve belediye yetkililerine teşekkür etti. Başkan Kepenek, açılışın ardından vatandaşlarla sohbet ederek, projeler hakkında bilgi verdi ve halkın görüşlerini dinledi.