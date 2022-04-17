Honazlılar gönül sofrasında buluşmaya devam ediyor - Son Dakika
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Honazlılar gönül sofrasında buluşmaya devam ediyor

17.04.2022 11:46
Honazlılar gönül sofrasında buluşmaya devam ediyor

Honaz Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısı ile düzenlenen mahalle iftarlarının ikincisi, Kocabaş Mahallesi'nde verildi.

Honaz Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısı ile düzenlenen mahalle iftarlarının ikincisi, Kocabaş Mahallesi'nde verildi. Binlerce kişinin oruç açtığı iftar programında farklı etkinler yer aldı.

Kocabaş Belediye Hizmet binası önünde gerçekleştirilen iftar programına birçok siyasiler ve mahalle sakinleri katıldı. Binlerce kişinin oruç açtığı iftar programında Başkan Kepenek, masaları tek tek gezerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Mahalle iftarları ile Ramazan ayının ruhunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Geçen hafta Honaz'da birincisini düzenlediğimiz mahalle iftarlarımızın ikincisinde siz değerli Kocabaşlı hemşerilerimiz ile bir arada olmak çalışma arkadaşlarım ve benim için büyük bir mutluluk ve onur verici. Ramazan ayının ülkemize sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirsin. Ramazan ayında mahalle iftarlarımız sizlerle birlikte devam ediyor. Bu dostluğu, Ramazan ayının o birleştirici ruhunu mahallelerimizde yaşatmaya çalışıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, önümüzdeki hafta Kaklık'ta düzenleyeceğimiz etkinliğimizde de bir arada olmayı diliyorum. Oruçlarınız kabul olsun" dedi.

İftar yemeğinin ardından başlayan Ramazan eğlencelerinde de semazen gösterileri, Karagöz Hacivat gölge oyunu, tasavvuf musikisi, aşuk ile maşuk ve kukla gösterileri özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi ile izlendi. Kocabaşlı vatandaşlar, büyük beğeni ile izledikleri eğlenceler için belediye başkanı Yüksel Kepenek'e teşekkür etti. - DENİZLİ

Honazlılar gönül sofrasında buluşmaya devam ediyor
Honazlılar gönül sofrasında buluşmaya devam ediyor

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Kocabaş, Ramazan, İftar, Honaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Honazlılar gönül sofrasında buluşmaya devam ediyor - Son Dakika


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