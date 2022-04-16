Horasan'da şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verildi - Son Dakika
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Horasan'da şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verildi

16.04.2022 10:26
Horasan'da şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verildi

Horasan İlçe Kaymakamlığı tarafından Ramazan ayı nedeniyle şehit ve gazi ailelerine yetim ve öksüzlere iftar programı düzenlendi.

Horasan İlçe Kaymakamlığı tarafından Ramazan ayı nedeniyle şehit ve gazi ailelerine yetim ve öksüzlere iftar programı düzenlendi.

Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu'nun düzenlediği iftar programında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelinerek Ramazan'ın bereketini paylaşmanın mutluluğu yaşandı. Gerçekleştirilen iftar programına; daire amirleri ilçede bulunan Şehit ve Gazi aileleri yetim ve öksüzler katıldı

Kaymakam Dertlioğlu, 'Bugün Horasan ilçemizde açılan en güzel iftarlardan birisi bu iftarımız olmuştur. Şehitlerimizin ve Gazilerimizin bizlere emaneti olan siz değerli aileleri, bu akşam bizleri şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Şehit aileleri, şehit yakınları ve gazilerimiz her zaman bizlerin başımızın tacıdır. Allah hepinizden razı olsun." Hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Sizlerle zaman zaman beraber olmak, bizleri onurlandırıyor. Emir ve isteklerinizi, ne zaman bir ihtiyacınız olursa ya da gereksinim duyarsanız kapımız herkese açık olduğu gibi sizlere sonuna kadar açık. Sizleri her zaman bekliyoruz' dedi

İftarda Kaymakam Dertlioğlu ve eşinin şehit ve gazi yakınları yetim ve öksüzler ile tek tek ilgilenmesi, samimi sohbetleri dikkat çekti. İftardan sonra Horasan İlçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve eşi Merve Dertlioğlu şehit ve gazi ailelerini birlikte uğurladılar.

Kaymakam Dertlioğlu iftar programına Katılımlarından dolayı şehit ailelerine, gazilere, yetim ve öksüzlere protokol üyelerine ve davetlilere teşekkür etti. - ERZURUM

Horasan'da şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verildi

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Hisarcık, Şehit, İftar, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Horasan'da şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verildi - Son Dakika


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