Hukuk ve Yargı Özgürlüğü Vurgusu

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Erdoğan Murat Tursun, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla "Yargı bağımsızlığının ciddi biçimde zedelendiği, savunma hakkının sistematik biçimde sınırlandırıldığı, adil yargılanma ilkesinin yok sayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Hukuk, bireylerin ve toplumun adalet arayışının teminatı olmak yerine, baskı araçlarından biri haline getirilmeye çalışılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Erdoğan Murat Tursun, yargı bağımsızlığının zedelendiği, ifade özgürlüğünün, savunma hakkının kısıtlandığı ve adil yargılanma ilkesinin göz ardı edildiği bir süreçten geçildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bizler, hukuk devleti ilkesine bağlı, adaletin tesisini mesleki sorumluluğu sayan avukatlar olarak; son dönemde artan hukuksuzluklara ve demokrasiyi hedef alan müdahalelere karşı sessiz kalamayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Yargı bağımsızlığının ciddi biçimde zedelendiği, savunma hakkının sistematik biçimde sınırlandırıldığı, adil yargılanma ilkesinin yok sayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Hukuk; bireylerin ve toplumun adalet arayışının teminatı olmak yerine, baskı araçlarından biri haline getirilmeye çalışılmaktadır. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, seçme ve seçilme hakkı gibi temel hak ve özgürlükler, idari ve yargısal yollarla kısıtlanmakta; halkın iradesi yok sayılmaktadır. Sandıktan çıkan iradenin tanınmadığı, hukukun araçsallaştırıldığı her durum, sadece hukukçular için değil, tüm toplum için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

"Barolar yargı eliyle abluka altına alınmaya çalışılmakta"

Özellikle son dönemde İstanbul Barosu'na yönelik yargılamalar göz önünde bulundurulduğunda, durumun ne kadar vahim bir hale geldiği açıkça ortadadır. Artık savunma makamının meslek birlikleri olan barolar adil yargılanma ve ifade hürriyeti başta olmak üzere temel hak ve özgürlükler noktasında yaşananlara karşı sindirilmeye ve susturulmaya, adeta savunma, yargı eliyle abluka altına alınmaya çalışılmaktadır. Avukatlar olarak bizler, hukuksuzluklara karşı direnişin, adaletsizliğe karşı mücadelenin bir parçası olduğumuzu hatırlatıyor; yargının bağımsızlığı, savunmanın özgürlüğü ve demokrasinin tesisine yönelik tüm müdahalelere karşı duracağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Hukuku savunmak, halkın hakkını savunmaktır. Hukuka ve demokrasiye sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır."