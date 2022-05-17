Hünkar Çayırı projesi için 9 firma yarışacak - Son Dakika
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Hünkar Çayırı projesi için 9 firma yarışacak

17.05.2022 10:27
Hünkar Çayırı projesi için 9 firma yarışacak

Gebze Hünkar Çayırı projesi için düzenlenen ön yeterlilik ihalesine 9 firma katıldı.

Gebze Hünkar Çayırı projesi için düzenlenen ön yeterlilik ihalesine 9 firma katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Hünkar Çayırı projesi için ihale gerçekleştirdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı için hazırlanan projeye, düzenlenen ön yeterlilik oturumunda 9 firma teklif verdi. Yeterlilik tespitinin yapılmasının ardından yeterli görülen firmalara davet gönderilecek ve ilerleyen günlerde ihalenin ikinci oturumu yapılacak. İhaleyi kazanan firmanın belirlenmesinin ardından kısa sürede yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak.

Müze konsepti olacak

Proje alanında, ilave donatıları dahil olmak üzere yaklaşık 4200 metrekarelik kapalı alanıyla Fatih Sultan Mehmet Han Müze binası, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Hünkar Çadırı grubu, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Sadrazam Çadırı grubu ve 500 kişilik kafeterya yer alacak. Mevcutta yer alan namazgah ve çeşme yapılarının restore edileceği proje çerçevesinde çocuk oyun alanları, otoparklar ve millet bahçesi niteliğinde alanlar bulunacak. - KOCAELİ

Hünkar Çayırı projesi için 9 firma yarışacak
Hünkar Çayırı projesi için 9 firma yarışacak
Hünkar Çayırı projesi için 9 firma yarışacak

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet, Gebze, Müze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hünkar Çayırı projesi için 9 firma yarışacak - Son Dakika


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