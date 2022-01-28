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Hurdacılar Sitesi Derneğinden Başkan Sekmen'e teşekkür ziyareti - Son Dakika

Hurdacılar Sitesi Derneğinden Başkan Sekmen'e teşekkür ziyareti

28.01.2022 09:01
Hurdacılar Sitesi Derneğinden Başkan Sekmen'e teşekkür ziyareti

Erzurum Hurdacılar Sitesi Derneği Başkanı Tayfun Alagaş'ın ziyaret ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Hurdacıların yüzünü güldürecek çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

Erzurum Hurdacılar Sitesi Derneği Başkanı Tayfun Alagaş'ın ziyaret ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Hurdacıların yüzünü güldürecek çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

Hurdacılar Derneği Başkanlığına seçildikten sonra kolları sıvayan Tayfun Alagaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Serkan Aydın'ın da katıldığı ziyaret de Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e hurdacıların sorunlarını aktaran Tayfun Alagaş, "Hurdacılar sitemiz ılıca yolu üzerine taşındı. Sitemiz esnaflarımız için yetersiz kalıyor. Sektörde daha fazla hizmet verebilmemiz adına sizlerden destek bekliyoruz. Ayrıca Şehir merkezinde 2. el eşya satışı yapan korsan hurdacıların sayısı artamaya başladı. Bizlerde site esnafı olarak bu durumdan çok etkilendik ve aylardır iş yapamaz boyuta geldik. Büyükşehir Belediyemiz ile Yakutiye Belediyemizin koordineli bir çalışma yaparak korsan hurdacıların önüne geçmesini temenni ediyoruz" dedi.

Dernek Başkanı Tayfun Alagaş'tan sorunları dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, Genel Sekreter Zafer Aynalı ve Genel Sekreter Yardımcısı Burhan Salın'ın da katıldığı ziyarette önce hurdacılar sitesinin genişletilmesi konusunda talimat verdi ardından ise korsan hurdacılara karşı ekiplerin daha sıkı kontroller sağlayarak site dışında hurdacılık yapılmasına asla izin verilmeyeceğini ifade etti.

Erzurum'daki hurdacılar sitesinde yer alan esnafların daha modernizasyon ve geri dönüşüm üretiminde etkin olması için kendisinde elinden geleni yapacağını ifade eden Başkan Mehmet Sekmen, "Yeter ki Erzurum kazansın, Erzurum esnafı kazansın. Korsan hurdacılara asla nefes aldırılmayacak. Esnafımızın sorunlarının giderilmesi içinde sitenin genişletilmesi için tüm imkanları seferber edeceğiz" dedi.

Samimi bir atmosferde geçen Ziyaret de Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkürlerini ileten Hurdacılar Dernek Başkanı Tayfun Alagaş, "Başkanımız ile yeni yönetim olarak ilk kez bir araya geldik ve kendisinin nasıl Erzurum için çalıştığını Erzurum esnafı için seferber olduğunu gördük. Hurdacılar sitesi esnafları olarak bundan sonraki süreçte Başkanımız Mehmet Sekmen ile sık sık istişarelerde bulunarak sektörümüzün daha etkin ve gelişip büyümesi için çaba sarf edeceğiz. Sayın Sekmen'in sıcak ilgi ve alakasından ötürü gerek dernek yönetimim adına ve gerekse hurdacılar sitesi esnafımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

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Mehmet Sekmen, Erzurum, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hurdacılar Sitesi Derneğinden Başkan Sekmen'e teşekkür ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hurdacılar Sitesi Derneğinden Başkan Sekmen'e teşekkür ziyareti - Son Dakika
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