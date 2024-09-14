Mevlid Kandili'nde Tanfer'in Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mevlid Kandili'nde Tanfer'in Mesajı

Mevlid Kandili\'nde Tanfer\'in Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, Mevlid Kandili'nde Peygamberimizin mesajlarını vurguladı.

14.09.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Tanfer, mesajında alemlere rahmet olarak dünyaya gelen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğduğu mübarek gecenin yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mevlit Kandili'nin, Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarıyla bütün insanlığa verdiği mesajlarının en iyi şekilde anlaşılmasına vesile olan mübarek gecelerden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Hüseyin Tanfer:

"Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz, dinimizin emirlerini insanlığa ulaştırdığı gibi yaşamı boşunca dürüstlükten ödün vermemiş, güzel ahlakıyla tüm insanlığa örnek olmuştur. Peygamber Efendimizin, dünyayı şereflendirmelerinin yıldönümü olan bu mübarek gecenin aynı zamanda O'nun tüm insanlığa verdiği mesajların ve güzel ahlakının yeniden hatırlanacağı bir gece olmuştur. Bu gece Sevgili Peygamberimizin insanlığa getirdiği mesajları anlamamız için de önemli bir fırsattır. Bu vesileyle tüm milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve tüm insanlık alemine sağlık ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kent Konseyi, erzurum, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mevlid Kandili'nde Tanfer'in Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:21:31. #1.13#
SON DAKİKA: Mevlid Kandili'nde Tanfer'in Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement