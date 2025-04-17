Huzur Evi Ziyareti

Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nce Huzur Evi'nde kalan vatandaşlar ziyaret edildi.

Vali Ziya Polat'ın talimatlarıyla vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nce Kars Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi ziyaret edilerek burada kalan vatandaşlarla bir süre sohbet edildi.

Vatandaşların sorun ve sıkıntıları dinlendi. Çözüm noktaları konuşuldu. Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nce vatandaş odaklı çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - KARS